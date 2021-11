Cidades Grupo suspeito de movimentar R$ 1 bi com tráfico de drogas é alvo de ação em Goiás e mais 3 estados Investigados, de acordo com a Polícia Federal, atuam na região Oeste do Pará há pelo menos três anos

A Polícia Federal do Pará cumpre, nesta quinta-feira (4), 12 mandados de prisão e 30 de busca apreensão em Goiás e outros três estados durante a Operação Narcos Gold. O objetivo da ação é combater crimes de lavagem de dinheiro obtido por meio do tráfico de drogas. O alvo é uma quadrilha que, segundo a corporação, atua na região Oeste do Pará há pelo menos ...