Um Guarda Civil Municipal (GCM) foi baleado durante uma discussão com um colega em uma base da corporação, em Goiânia. A briga ocorreu na última sexta-feira (10), segundo a Polícia Militar (PM).

A discussão ocorreu após Gildásio Sousa Moreira, de 48 anos, desobedecer a ordem do superior, Jânio Flávio Borges de Souza, de 38 anos, para sair em uma operação. Durante a briga, o GCM sacou a arma funcional e apontou para a cabeça de Jânio, segundo a PM.

A vítima, então, entrou em uma luta corporal com o homem para se defender, de acordo com a PM. O disparo foi realizado neste momento.

O g1 tentou localizar as defesas de Gildásio e Jânio, mas não conseguiu localizá-las até a última atualização desta matéria. A GCM, responsável pela apuração do crime, informou por meio de mensagens que aguarda reunir todas as informações para se pronunciar.

A bala atingiu a mão direita de Gildásio, que precisou ser encaminhado pela própria viatura da corporação ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A polícia, por outro lado, foi acionada pela vítima, de acordo com a corporação.

O g1 procurou o Hugo para saber se o guarda já recebeu alta, mas a solicitação não foi respondida até a publicação desta matéria. A arma do suspeito foi apreendida, mas a PM e a GCM não informaram se o homem foi preso.

Leia também:

- Acidente com ônibus que levava candidatos para o concurso do TRT em Goiás deixa dois mortos

- Candidato em concurso do TRT em Goiás morreu no dia do seu aniversário em acidente de ônibus