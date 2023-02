O guarda civil que foi baleado durante uma discussão com um colega dentro do quartel da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em Goiânia, na última sexta-feira (10), foi submetido a uma cirurgia e está estável. A informação é do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde Gildásio Sousa Moreira, de 48 anos, está internado.

O GCM foi internado após ser atingido por um disparo na mão direita. Conforme o Hugo, ele está “orientado e aguarda avaliação da equipe de mão” após passar por um tratamento cirúrgico de fratura exposta por projétil de arma de fogo (PAF).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a discussão que terminou com Gildásio baleado teria ocorrido após ele desobedecer a ordem do superior, Jânio Flávio Borges de Souza, de 38 anos, para sair em uma operação. Durante a briga, o GCM teria sacado a arma funcional e apontado para a cabeça de Jânio.

Os dois entraram em luta corporal, e foi quando aconteceu o disparo.

A GCM informou, na ocasião, que aguarda reunir todas as informações para se pronunciar.

