Cidades Guarda Civil de Goiânia suspende rifa de arma após polêmica Decisão foi tomada depois de uma reunião com o Ministério Público e arrecadação seria voltada para projetos sociais desenvolvidos pela corporação

Após polêmica envolvendo o sorteio de uma pistola Glock, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (AGCMG) informou que decidiu suspender a rifa. A decisão foi tomada depois de uma reunião com membros do Ministério Público de Goiás (MP-GO) nesta quarta-feira (20). Como mostrou O POPULAR, um vídeo foi publicado nas redes sociais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) com os...