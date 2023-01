Um guarda municipal, que preferiu não se identificar, denunciou que sofreu racismo de um supervisor em Goianira, na Região Metropolitana da capital. O servidor disse que o homem fazia comentários racistas e homofóbicos com frequência, durante o expediente de trabalho e, quando denunciou o caso, a Prefeitura de Goianira apenas os colocou em turnos diferentes.

“Desde quando eu comecei a trabalhar ele vem fazendo comentários racistas e homofóbicos. Eu vendo, indagando e falando que isso ia dar problema. Ele já disse que não gosta de negros” contou acresentando ainda que o chefe disse: “Eu não gosto de negros, uma vez minha filha queria namorar e eu neguei esse namoro porque o cara era negro”.

Além dos comentários racistas, o homem teria feito também elogios a Adolf Hitler e Benito Mussolini, além de uma saudação nazista, que foi registrada por câmeras de segurança e motivaram que ele denunciasse o caso.

O POPULAR pediu um posicionamento ao suspeito de injúria nesta sexta-feira (27), por mensagem e ligação, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

“Aquela conversa estava me incomodando, eu falei para ele parar. Ele levantou, saiu da sala, depois retornou, se posicionou na minha frente, fez uma saudação nazista e disse ‘Hi Hitler’. Isso ‘pra’ mim foi a gota d’água”, contou.

A Polícia Civil já intimou todos os envolvidos na ocorrênciae e a investigação está em andamento, com a tomada de todas as diligências necessárias para esclarecimento do fato.

Denúncia de omissão

O vídeo da saudação nazista foi feito em 28 de dezembro do ano passado. Após a gravação, o servidor contou que descreveu todos os comentários a um coordenador, que acionou a Prefeitura de Goianira.

Após a reclamação, a prefeitura trocou os grupos de trabalho e tirou vítima e suspeito do mesmo turno, além de informar que tomariam as medidas cabíveis, segundo o denunciante. Revoltado com a “solução” dada pela prefeitura, em janeiro, o servidor registrou o caso na Polícia Civil. A corporação informou que investiga o caso e está coletando os depoimentos.

A reportagem solicitou um posicionamento à Prefeitura de Goianira nesta sexta-feira (27), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Apoio dos órgãos

A Associação das Guardas Civis do Estado de Goiás (Agcgo) denunciou o caso ao Ministério Público de Goiás na última quarta-feira (25). No pedido, a entidade solicitou o afastamento do servidor suspeito de racismo e do supervisor que mudou os dois de grupo, após a denúncia.

“Com eles em plena atividade, podem subtrair provas, ameaçar testemunhas e colocar em perigo de morte o servidor, pois o mesmo teme por sua própria vida”, pontua a entidade no pedido.

O POPULAR e o g1 pediram um posicionamento ao Ministério Público e eles alegaram que a 3ª Promotoria de Justiça de Goianira já tomou ciência do caso. “A partir da notícia, oficiou à delegacia de polícia local para que explicasse as providências tomadas naquele âmbito, tendo em vista que lá é que foi registrada a ocorrência. Só depois disso, a promotoria poderá tomar as providências cabíveis. No âmbito administrativo, o servidor denunciado foi afastado de suas funções até que as investigações sobre o caso sejam concluídas”, informaram em nota.

Penas e prescrição

Racismo

Segundo o art. XLII da Constituição Federal, trata-se de um crime “inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão”. Pela lei 7.716, a pena pode chegar a 5 anos, com agravante de 1/3 caso o racismo seja praticado contra menores de 18 anos.

Injúria racial

O crime é prescritível no prazo de oito anos e tem pena prevista de reclusão de um a três anos, além de multa. Diferente do racismo, o crime de injúria racial é afiançável.