Cidades Guarda civil morre em queimada após tentar salvar animais em Cidade Ocidental Valdemar Moacir Azevedo teve 85% do corpo queimado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 65 anos morreu durante um incêndio, em uma chácara de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, na última segunda-feira (12). Valdemar Moacir Azevedo teve 85% do corpo queimado ao tentar resgatar os animais das chamas. O irmão da vítima, Milton Valdemir de Azevedo, disse que os dois tentaram apagar o fogo usando mangueiras, mas o incêndio se esp...