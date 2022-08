Cidades Guarda Civil Municipal não deve ter poder de polícia, decide STJ Segundo o relator do caso, ministro Rogerio Schietti Cruz, as polícias Civil e Militar estão sujeitas a um “rígido controle correcional externo do Ministério Público e do Poder Judiciário”, mas as Guardas Municipais respondem apenas administrativamente aos prefeitos e às suas corregedorias internas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçou o entendimento de que a guarda municipal não pode exercer as atribuições das polícias civis e militares, sendo a sua atuação limitada à proteção de bens, serviços e instalações do município. A decisão do colegiado considerou o fato de que a instituição não está entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição F...