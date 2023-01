A Guarda Civil Metropolitana (GCM) criou na semana passada uma coordenadoria de fiscalização de trânsito. É o órgão que vai ficar responsável por coordenar os guardas civis capacitados no final do ano passado para fiscalizar o trânsito e multar os motoristas infratores. Apesar de já está tudo pronto para que isso comece a ser feito, a pasta ainda faz mistério sobre quando o trabalho dos guardas como agentes de trânsito vai começar e mesmo como será isso.

A atual gestão da GCM, com aval da Prefeitura de Goiânia, tem lutado para que os guardas possam atuar no trânsito como agentes fiscalizadores. No primeiro semestre do ano passado foi assinado um convênio com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) com a autorização, mas este foi suspenso em maio após um impasse com representantes dos agentes que atuam na Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM).

O convênio foi retomado no dia 12 de dezembro, com o mesmo teor do anterior. O Detran-GO informou que o convênio foi analisado e que não foi detectado nenhum “ponto crítico”. Conforme O POPULAR apurou no primeiro semestre, após o anúncio da suspensão do mesmo, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) intercedeu junto ao governo estadual para que a decisão fosse revista.

Curso de capacitação

Paralelamente, 100 guardas civis estão fazendo um curso de capacitação junto ao Sistema Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), sendo que a turma se formou no final do ano e realiza um estágio junto ao Detran-GO, participando de ações de fiscalização.

A portaria que cria a coordenadoria de trânsito dentro da GCM foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira (19). São atribuições deste novo órgão mobilizar as equipes para os serviços de fiscalização, seja de forma isolada ou em conjunto com o Detran-GO, além de coletar dados estatísticos de acidentes de trânsito urbano e planejar ações visando à redução dos acidentes de trânsito “de forma significativa”. O documento também fala de participar em conjunto com o Detran-GO de campanhas publicitárias educativas.

O documento que cria a coordenadoria não cita a SMM nem seus agentes. A reportagem questionou ambos os órgãos se haveria uma parceria no trabalho, visto que a portaria indica ações similares, mas não houve retorno.

Antes de expor o papel da coordenadoria, a GCM cita uma série de leis, decretos e decisões judiciais que legitimam a atuação dos guardas civis no trânsito, entre elas uma resolução mais recente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a 985, de 15 de dezembro, que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), que coloca os guardas civis como possíveis agentes de autoridade de trânsito.

Por enquanto, a forma de atuação dos guardas civis como agentes de trânsito segue sem detalhes para o público. Numa das poucas vezes que o órgão se manifestou sobre o tema foi dito que o guarda faria a fiscalização em conjunto com outras atividades cotidianas da categoria, sem exclusividade.

O convênio com o Detran-GO permite que parte dos recursos arrecadados com as multas sejam usados pela GCM para reforço na aquisição de equipamentos e melhoria na estrutura para a atividade.

Questionado sobre qual seria o papel da guarda civil na fiscalização de trânsito em Goiânia, o órgão se limitou a dizer que será “no sentido de orientar, educar, fiscalizar, autuar e aplicar medidas administrativas, de forma isolada ou conjuntamente com os agentes do Detran-GO”, igual está na portaria.

Data ainda incerta

A reportagem perguntou à assessoria da GCM e, diretamente, ao comandante da guarda, Wellington Paranhos Ribeiro, sobre quando começa a atuação nas ruas. A primeira disse que “assim que forem cumpridas todas as exigências legais”. O comandante falou que caberia a sua assessoria atender e responder o jornal. Uma notícia divulgada pelo Detran-GO em dezembro informou que os guardas civis que concluíram o curso estariam aptos a atuar já no começo de 2023.

Na mesma notícia divulgada pelo Detran-GO em dezembro dá-se a entender que as multas aplicadas pelo órgão estadual, que ficará responsável pelas notificações. E também caberá ao Detran-GO fornecer o talonário de Auto de Infração de Trânsito. Em nenhum momento é citada a SMM.

