Cidades Guarda municipal ameaça garis com arma durante discussão por coleta de lixo, em Cristalina; vídeo A Prefeitura lamentou o episódio e afirmou não compactuar com a atitude do agente; caso será investigado pela Polícia Civil

Um guarda municipal de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, foi filmado ameaçando garis com uma arma, no último sábado (19). Nas imagens feitas por uma testemunha que registrou o boletim de ocorrência, é possível ver que o agente discute com os garis por conta da coleta de lixo na porta de sua casa. Segundo o registro, os trabalhadores faziam a coleta do lix...