A trancista Thais Medeiros, de 25 anos, internada há oito dias na UTI após severa reação alérgica ao cheirar "pimenta bode", foi submetida a uma nova tomografia neste sábado (25) para avaliar o nível de comprometimento cerebral. Ela continua em estado grave, sedada e apresentou febre, segundo boletim divulgado pela Santa Casa de Anápolis no fim desta manhã.

Na última sexta (24), a jovem recebeu um esquema de antibióticos contra bactérias mais resistentes após permanecer com febre, o que indica possível aumento da infecção. O documento afirma ainda que Thais mantém o quadro respiratório. A jovem está internada desde o dia 17 de fevereiro.

Entenda o caso

Segundo Matheus Lopes de Oliveira, namorado de Thais, ela estava almoçando na casa dele, quando passou mal. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou.

A princípio, a jovem foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa após ter uma parada cardiorrespiratória.

