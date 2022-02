Cidades HDT abre processo seletivo para nove cargos com salários de até R$ 4 mil As inscrições devem ser feitas presencialmente nos dias 10, 11 e 14 de fevereiro de 2022, na sede da unidade do Governo de Goiás

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) divulgou o edital do processo seletivo para ocupação de vagas em vários cargos, com salários entre R$ 1.346,43 e R$ 4.039,26. As inscrições devem ser feitas presencialmente nos dias 10, 11 e 14 de fevereiro de 2022, na sede da unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG). As vagas ...