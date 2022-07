Cidades Helicóptero da PM auxilia nas buscas por suspeito de matar irmãos em Bonópolis Principal suspeito pode estar em uma área de difícil acesso no município

As buscas pelo principal suspeito de ter matado os dois irmãos, de 5 e 7 anos, em Bonópolis, no norte de Goiás, estão sendo feitas com auxílio de um helicóptero da Polícia Militar (PM). Segundo a Polícia Civil (PC), o homem está foragido e pode estar em uma área de difícil acesso dentro do próprio município. Luiz Otávio Nunes Reis foi encontrado pela mãe na casa o...