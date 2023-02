As irmãs Heloá e Valentina seguem apresentando boa recuperação após um mês da cirurgia de separação de corpos. Em sua conta no Instagram, o médico Zacharias Calil comemorou a evolução das siamesas separadas. “Heloá cada dia melhor, e Valentina se recuperando progressivamente! Cada dia um avanço”, escreveu.

Nas imagens, as gêmeas interagem entre si. Heloá chama Valentina pelo nome enquanto brinca na cama ao lado. Ao ouvir a voz da irmã, Valentina sorri. Em outro vídeo, Valentina, sorridente, brinca com a câmera enquanto é filmada pela mãe. As duas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Segundo o último boletim de saúde divulgado pela unidade de saúde, Heloá está em condições clínicas de receber alta da UTI. Ela permanece estável, sem febre, e se alimentando bem. Já Valentina, apesar da melhora, ainda está usando suporte ventilatório, apresenta quadros de tremores, escapes convulsivos e dificuldade para engolir. Por isso, ela permanece em dieta enteral.

Relembre

As crianças nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.