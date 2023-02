As siamesas separadas, Heloá e Valetina, receberam uma visita especial nesta sexta-feira (24). As gêmeas conheceram Larissa Gonçalves, a primeira siamesa separada em Goiás. Assim como as meninas, a jovem, hoje com 23 anos, foi operada pela equipe do médico pediatra Zacharias Calil.

A mãe das gêmeas registrou o encontro em suas redes sociais e definiu o dia como especial. ”Hoje o dia se torna especial a Valentina tirou a sonda. Deus é maravilhoso!”, escreveu.

No encontro, Larissa comentou que quer ser médica pediatra. Ela foi separada da irmã Lorraine, em 1999 em cirurgia realizada no Hospital Materno Infantil. A gêmea de Larissa faleceu em maio de 2007, por causa de uma embolia pulmonar.

Na manhã deste sábado, Calil fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, mostrando as gêmeas. Sorridentes, as meninas se divertiam no hospital com alguns brinquedos. “Uma moça veio aqui no hospital e entregou os presentes. Muito obrigado. Que Deus abençoe”, comentou o pai das meninas, Fernando Oliveira dos Santos.

Melhora

O O POPULAR noticiou nesta sexta-feira (24), que a Valentina retirou a sonda de alimentação devido à melhora na alimentação via oral. Até a publicação da matéria, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) não divulgou o estado de saúde das meninas.

