As gêmeas, Heloá e Valentina, de 3 anos, “seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) em estado grave, mas estável”, revela boletim médico divulgado neste domingo (15).

As meninas passaram pela cirurgia de separação na quinta-feira (12). O procedimento, realizado pelo cirurgião Zacharias Calil, durou quase 20 horas. Em entrevista ao POPULAR, o médico explicou que o pós-operatório é tão importante quanto a própria cirurgia, e que as meninas serão acompanhadas de forma intensa na UTI, com uma equipe preparada especialmente para o acompanhamento delas.

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação. As gêmeas foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã de quinta-feira (12).

As pacientes Heloá e Valentina seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva pediátrica do HECAD, em uso de medicação para sedação e alívio de dor, respirando por aparelhos, em uso de medicamentos para manter a pressão arterial e antibióticos, sem febre no período.

Quadro permanece grave pela complexidade do procedimento realizado, porém estável, sem piora.

