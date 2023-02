A siamesa separada, Heloá, internada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, junto com sua irmã Valentina, aparece brincando em um vídeo publicado pelo médico Zacharias Calil, em uma rede social, na sexta-feira (10). Nas imagens, Heloá manda beijos para a câmera e faz um coração com as mãos. As gêmeas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há um mês, quando foram submetidas à cirurgia de separação de corpos.

No vídeo, Heloá brinca com uma boneca e alguns bichinhos. “Já está sentada, heim? O pessoal está querendo te ver”, diz o médico. Em seguida, a menina bebe água e aceita o iogurte oferecido pela equipe.

Na última quinta-feira (10), foi Valentina quem roubou a cena. Após ter ficado sedada por semanas, ela acordou e sorriu para a irmã Heloá. “Todo mundo aqui comovido e emocionado. Realmente um dia de muita felicidade para a família e a todos os profissionais envolvidos”, escreveu Zacharia Calil, ao publicar o vídeo do primeiro encontro das irmãs após a separação.

O POPULAR solicitou ao Hecad o boletim médico das siamesas separadas, deste sábado (11) e aguarda retorno.

Relembre

As crianças nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.