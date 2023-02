Heloá, a siamesa que foi separada da irmã Valentina, tomou banho de sol nesta quinta-feira (2). O momento foi compartilhado nas redes sociais, pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil. As gêmeas foram separadas no último dia 11, e continuam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

O médico Zacharias Calil explicou que Heloá saiu do quarto apenas para tomar um banho de sol e retornou ao quarto. Segundo ele, a pequena deve permanecer na UTI pelo menos por mais um mês, já que precisa de cuidados especiais. “Ela sair daquele ambiente ajuda a melhorar o quadro neurológico. A expectativa é que ela faça um passeio assim todos os dias. O psicológico melhora bastante”, afirmou.

A mãe das gêmeas, Waldirene do Prado, também publicou um registro do banho de sol de Heloá. “Foi seu primeiro dia depois da cirurgia de separação no passeio ao ar livre. Logo será a Valentina, em breve”, escreveu.

Valentina

De acordo com o cirurgião pediátrico, Valentina também está melhorando. “Foi feito um eletroencefalograma e ela continua sedada, mas estão diminuindo as medicações que mantém ela sedada”, disse, ressaltando que a menina teve uma melhora neurológica. “Lentamente, ela está progredindo. Antes Valentina estava com um mal convulsivo”, afirmou.

Relembre o caso

Heloá e Valentina nasceram com os corpos unidos e eram acompanhadas por uma equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram por uma cirurgia em março de 2022, quando foram colocados expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

As gêmeas são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças se mudaram para Goiás.

