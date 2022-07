A Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo) pede ajuda da população para abastecimento do seu estoque de bolsas de sangue que, nesse período de férias, estão com déficit de 20%. As doações são necessárias para atender 222 unidades de saúde do Estado.

Para fazer a doação, basta procurar uma das unidades da Rede Hemo, localizadas em Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu. O agendamento pode ser feito pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457.

O doador precisa estar saudável, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento (com foto) e ter idade entre 16 e 69 anos. Para menores de idade, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer a doação. Já para a vacina contra a gripe e coronavírus, o prazo é de 48 horas.

Onde doar

- Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz

Endereço: Avenida Anhanguera, nº 5.195, Setor Coimbra, Goiânia – GO

- Hemocentro Estadual da Região Sudeste – Hemogo Catalão

Endereço: Rua Osório Vieira Leite, Nº 78, Bairro São João, Catalão – GO.

- Hemocentro Estadual da Região São Patrício – Hemogo Ceres

Endereço: Rua 29, Nº 576, Centro, Ceres – GO.

- Hemocentro Estadual da Região Sudoeste 1 – Hemogo Rio Verde

Endereço: Rua Augusta de Bastos, ao lado do Samu, Rio Verde – GO

- Hemocentro Estadual da Região Sudoeste 2 – Hemogo Jataí

Endereço: Rua Joaquim Caetano c/ a Rua Caçu, s/nº, Bairro Divino Espírito Santo, Jataí – GO

- Unidade de Coleta e Transfusão – UCT de Formosa

Endereço: Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo, Nº 450, Qd.B Lt. 11, Parque Laguna 2, Formosa – GO

- Unidade de Coleta e Transfusão – UCT de Iporá

Endereço: Av. São Paulo, Nº 351, Bairro Mato Grosso, Iporá – GO

- Unidade de Coleta e Transfusão – UCT de Porangatu

Endereço: Rua 4, esq. com a Rua 7, Lt. 13, s/nº, Bairro Planalto. Porangatu –GO

- Unidade de Coleta e Transfusão – UCT de Quirinópolis

Endereço: Rua Júlio Borges, Nº 48, Centro, Quirinópolis – GO

Funcionamento

- Unidade de Goiânia: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, e sábado, das 8h às 12 horas

- Unidades do interior: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas

