Cidades HGG lança canal de atendimento por WhatsApp Hospital atenderá pelo aplicativo de segunda a sábado, das 7h às 19h

O Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) criou um novo canal de comunicação via WhatsApp, que já está em funcionamento pelo número (62) 3209-9800. Por meio do aplicativo, os pacientes poderão obter informações sobre consultas, exames e cirurgias, consultar boletins médicos e registrar manifestações junto à Ouvidoria do hospital, de segunda a sábado, das 7h às 19h. Segundo a dire...