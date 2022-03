Cidades ‘Hipster da Federal’, morto em Buritinópolis, atuou nas buscas por Lázaro Barbosa O policial ficou conhecido em 2016, quando fez a escolta do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na operação Lava-Jato

O agente da Polícia Federal Lucas Valença, de 36 anos, que ficou conhecido como “hipster da Federal”, atuou nas buscas pelo fugitivo Lázaro Barbosa no distrito de Cocalzinho de Goiás, no ano passado. O policial ficou conhecido em 2016, quando fez a escolta do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na operação Lava-Jato. Na ocasião, uma foto de Valença, descrito como hipster, v...