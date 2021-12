Cidades HIV: Brasil tem 694 mil pessoas em terapia antirretroviral Só neste ano, 45 mil pessoas iniciaram o tratamento no país

No Brasil, 694 mil pessoas estão em tratamento contra o HIV. Apenas neste ano, 45 mil novos pacientes iniciaram a chamada terapia antirretroviral. De acordo com o Ministério da Saúde, os números representam cobertura de 81% das pessoas diagnosticadas com HIV no país. Do total de pacientes em tratamento, 95% já não transmitem o vírus por via sexual por terem atingido c...