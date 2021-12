Cidades Homem é amarrado e arrastado pelo pescoço em fazenda do prefeito de Alto Paraíso de Goiás Fazenda estava alugada para empresa, que excluiu conta das redes sociais após divulgação das imagens

Um homem teve o pescoço amarrado por uma corda e foi arrastado pelo chão durante uma cavalgada na fazenda do prefeito de Alto Paraíso de Goiás. As imagens foram gravadas durante a 2ª Edição da Cavalgada das Comitivas, no último sábado (18), e mostram um jovem sendo puxado pelo pescoço por outro homem em meio a um lamaçal enquanto outras pessoas assistem. O prefei...