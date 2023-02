Um homem de 54 anos foi atropelado por uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (9) na Avenida Alfredo Nasser, em Luziânia, a 198 km de Goiânia, diz Bombeiros. Segundo a Superintendência Municipal De Trânsito (SMT), o local onde a vítima atravessou não possui faixa de pedestres.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver o pedestre subindo o calçamento da ilha da avenida, esperando alguns carros passarem e começando a atravessar a via. Momento em que ele é atropelado por uma caminhonete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que o homem foi socorrido com suspeita de Traumatismo Cranioencefálico. “Após avaliação e primeiros socorros, foi levado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, informa.

Além disso, a corporação afirmou que foi necessário isolar a área e, por isso, a avenida ficou parcialmente interditada por um momento, na “altura da loja Ferragens Luziânia”, informaram. O POPULAR entrou em contato com a SMT que informou que no ponto onde a vítima atravessou não há faixa de pedestres.

Segundo a Superintendência, apesar do calçamento na ilha da avenida, a faixa de pedestre fica alguns metros à frente. A reportagem perguntou sobre a distância, porém a pasta não soube informar. “A faixa fica chegando na esquina e em frente a Primazia”, detalha a secretária Ivânia Oliveira.

Como o nome do paciente não foi informado, não podemos verificar o estado de saúde dele junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. O nome do motorista da caminhonete também não foi divulgado e, por isso, não localizamos a defesa dele até a última atualização desta matéria.

