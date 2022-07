Cidades Homem é atropelado por veículo em alta velocidade ao sair de supermercado, em Itaberaí; vídeo Vítima empurrava um carrinho de compras e já estava na calçada no momento em que foi atingida

Um homem foi atropelado enquanto saía de um supermercado no Jardim Cristina, em Itaberaí, na manhã deste domingo (10). A vítima, não identificada, empurrava um carrinho de compras e já estava na calçada no momento em que foi atingida. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento que o carro vem pela rua em alta velocidade e, ao se aproximar do homem, desvia...