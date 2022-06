Cidades Homem é baleado dentro de farmácia no Setor Bueno, em Goiânia Vítima teria sido baleada pelo ex-namorado da filha, que fugiu depois dos disparos

O policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, foi baleado dentro de uma farmácia localizada no setor Bueno, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (27). Conforme testemunhas no local, o homem trabalhava no estabelecimento das filhas há dois meses e teria sido baleado pelo ex-namorado da filha, que é ex-vigilante penitenciário temporário e atuava na S...