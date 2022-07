Cidades Homem é baleado e morre na frente da mulher e do filho em Pires do Rio Ele foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Sanddy Martins da Silva, de 29 anos, foi baleado na frente da esposa e do filho pequeno, em Pires do Rio, Sudeste de Goiás. O homem foi socorrido pela Polícia Militar e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a esposa da vítima, ela, o esposo e o filho estavam sentados na calçada da porta de casa quando uma motocicleta se apr...