Cidades Homem é baleado no pescoço em distribuidora de Niquelândia; ex é suspeita Vítima de 32 anos foi levada para o hospital e recebeu alta no mesmo dia

Um homem de 32 anos foi baleado na região do pescoço quando estava em uma distribuidora em Niquelândia, na região Norte de Goiás, na madrugada do último sábado (23). A principal suspeita de ter efetuado o disparo é a ex-companheira do homem, que segundo a polícia, já havia registrado denúncias contra ele por violência doméstica. O caso aconteceu por volta das 2h...