Um homem foi baleado por policiais militares em Goiânia, nesta quarta-feira (4), após jogar pedras contra viatura. Um vídeo mostra o momento em que o suspeito joga os objetos contra o carro e os policiais atiram contra ele (veja o vídeo acima).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado com ferimento de arma de fogo na região do abdômen e do braço e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O reportagem solicitou o estado de saúde do homem ao hospital e aguarda retorno.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de assaltar e estuprar motorista de aplicativo, em Rio Verde

- Funcionários de frigorífico são suspeitos de furtar peças de picanha

- Vereador suspeito de matar o tio a tiros se entrega à polícia

Segundo a Polícia Militar, os dois policiais envolvidos no caso foram afastados e a corporação está apurando o caso (veja nota completa ao final da reportagem). A polícia ainda justificou que o homem estava ameaçando pessoas e arremessando pedras em outros veículos. Um outro vídeo mostra o momento em que o homem baleado joga pedras no vidro de um carro (assista acima).

Nota da Polícia Militar na íntegra:

A propósito da solicitação de nota sobre uma ocorrência no Setor Aeroviário, Goiânia-GO, onde dois Policiais Militares que estavam de serviço, efetuaram disparos de arma de fogo contra um indivíduo que estava ameaçando pessoas e arremessando pedras em veículos, a Polícia Militar de Goiás informa o que segue:

Assim que a PMGO tomou conhecimento do fato determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do caso e afastou os Policiais Militares envolvidos das atividades operacionais até o término das apurações.