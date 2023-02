Divino Carlos Pires foi condenado a 13 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado, com motivo fútil, por matar um amigo em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A investigação mostrou que o réu matou a facadas Adnilson Ferreira de Sousa, de 48 anos, após uma discussão por causa de um pacote de feijão e o juiz Fernando Augusto Chacha de Rezende avaliou que o réu agiu com frieza e ainda ordenou o pagamento de uma indenização de R$ 150 mil à família da vítima, como forma de reparação aos danos.

O advogado Hélio Aquino, que atuou na defesa de Divino, informou ao POPULAR que já recorreu a decisão. A defesa disse que o réu agiu em legítima defesa, mas o juiz negou.

"Tenho que é evidente a desproporcionalidade da reação do réu em relação à provocação da vítima, vez que já teria saído do local dos fatos, pelo que não vislumbro nível extremo de emoção capaz a justificar a diminuição em outro patamar”, afirmou o responsável que negou a tese de legítima defesa. O júri popular aconteceu na manhã da última quarta-feira (15).

"Restou demonstrado que, após o término da discussão oriunda do desarranjo comercial, a vítima ingressou em seu veículo para ir embora. Porém, o acusado o chamou para retornar ao local dos fatos, motivo pelo qual a vítima precisou dar ré em seu veículo para verificar 'o que ele queria'. Ao descer do veículo, o acusado desferiu as facadas na vítima, ou seja, mesmo tendo a possibilidade de encerrar a desavença, persistiu em seu intento", escreveu o juiz na sentença.

O assassinato aconteceu em 8 de maio de 2021 e o réu foi preso no dia seguinte. Na época do crime, a polícia descreveu que Adnilson foi morto porque não concordou com o valor cobrado por um pacote de feijão e chamou Divino de ladrão.

Relembre o caso

Segundo os relatos da Polícia Militar, na época, Divino foi a um supermercado da cidade e encontrou Adnilson com a companheira guardando sacolas de compras no carro do casal. Em seguida, o acusado teria oferecido ajuda e aproveitou para vender um novo feijão para a vítima, conforme descrito no documento.

Adnilson demonstrou interesse na compra e, na casa do acusado, ele pediu R$ 50 em feijão e entregou uma nota de R$ 100 a Divino, segundo a denúncia. O processo concluiu que, após a pesagem do alimento, a vítima teria discordado da quantidade comparada ao valor pago e pediu o dinheiro de volta.

Neste momento, Divino teria dito que Adnilson não pagou o valor pedido e começou a discussão, de acordo com os autos do processo. Revoltada, a vítima disse que só sairia da casa com seu dinheiro e, quando isso foi feito, ela saiu da casa com a companheira.

Inconformado com a discussão, definida pelo MP-GO como um “motivo fútil”, Divino teria ido atrás da vítima com uma faca.

“Para consumar o seu intento, ao visualizar a vítima embarcar no automóvel, o denunciado proferiu xingamentos contra ela e ordenou que descesse do carro, que a ‘ensinaria a não chamar os outros de ladrão’. A vítima desembarcou do veículo, instante em que Divino, valendo-se da faca, desferiu-lhe quatro golpes, sendo três no tórax e um no abdômen, provocando-lhe hemorragia pulmonar e traumatismo torácico, causas eficientes de sua morte”, informou a denúncia.

Ferido, Adnilson correu, mas foi perseguido por Divino, que foi impedido de continuar as agressões, pela companheira da vítima, que pediu para que ele não a matasse, de acordo com o MP-GO. Após as facadas, o acusado teria fugido, mas foi encontrado no dia seguinte e confessou o crime.