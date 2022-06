Cidades Homem é condenado por matar mulher com bloco de concreto no pátio de igreja Pena imposta foi de 16 anos de prisão em regime fechado pelo crime de feminicídio

Wilham Pires de Barros foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por ter matado a companheira com golpes de concreto, no pátio de uma igreja de Rio Verde, a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. A condenação do juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva ocorreu na última quarta-feira (1º) e cabe recurso, mas a defesa informou que não irá recorrer da dec...