Cidades Homem é denunciado por matar passageiro que estava com luz de leitura ligada em ônibus Vítima foi atingida por uma facada no peito enquanto passava por Aparecida de Goiânia

Alonço José da Silva Filho foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por homicídio qualificado, por motivo fútil, contra Marcos Oliveira Morais. A vítima foi morta depois de ser atacada com uma facada no peito por estar com a luz de leitura ligada durante uma viagem de ônibus para a cidade de São Paulo. O crime ocorreu enquanto o veículo passava pela cidade d...