Cidades Homem é descoberto com identidade falsa após agredir filha de 1 mês, em Planaltina Há dez anos, Raimundo Nonato Silva dos Santos se passava por seu irmão que mora no Piauí

Um homem de 45 anos foi preso em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, pelo crime de falsificação de documento público. Desde 2012, Raimundo Nonato Silva dos Santos se passava por seu irmão que mora no Piauí. Ele foi descoberto depois que se envolveu em um crime de violência doméstica, quando, durante uma discussão com a companheira, agrediu sua filha recém-nascida c...