Um homem foi flagrado por motoristas agredindo e arrastando um cachorro neste sábado (30), no Parque Amazônia, em Goiânia. De acordo com a testemunha que gravou o vídeo, o homem alternava entre bater no animal com um chinelo e arrastá-lo.

A testemunha informou para O POPULAR que o cachorro aparentava estar sem fôlego, por causa dos puxões do homem que o arrastava.

A filmagem teria começado, de acordo com o informante, após o suspeito bater no animal e colocar novamente o chinelo no pé. Ao perceber que estava sendo filmado, o homem que arrastava o cachorro começou a carregá-lo no colo.