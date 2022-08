Cidades Homem é filmado jogando água no rosto de pessoa em situação de rua, em Anápolis Imagens mostram homem lavando calçada com mangueira e em determinado momento ele mira a água no rosto de vítima. Caso não foi registrado na Polícia Civil

Morador de Anápolis, um homem de 52 anos foi filmado atingindo, de forma agressiva, o rosto de um outro em situação de rua com água, utilizando uma mangueira. O caso aconteceu na tarde do último domingo (14), na cidade localizada a 55 km de Goiânia e foi filmado por vizinhos. A vítima é conhecida no Bairro Recanto do Sol e segundo os moradores do bairro, nunca causou p...