Um homem foi gravado enquanto trabalhava no último andar de um prédio e aparentemente sem nenhum equipamento de proteção. Quem filmou o momento foi outro trabalhador que estava no prédio ao lado.

As imagens mostram o homem deitado no parapeito do edifício puxando as cordas de um andaime. Segundo informações da pessoa que fez a filmagem, o homem se arriscou para realizar trabalho de manutenção da pintura do prédio.

O caso aconteceu na última segunda-feira (13), no Bairro Alto da Glória. De acordo com o funcionário que fez as imagens, o homem ficou aproximadamente 20 minutos no local.

