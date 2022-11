Cidades Homem é indiciado por matar a companheira e esconder corpo em cisterna, em Planaltina de Goiás De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta por enforcamento, no imóvel em que o casal residia e enquanto os dois filhos do casal dormiam; vizinho ajudou a enterrar o corpo

Um homem foi indiciado na última quinta-feira (25) suspeito de matar a companheira em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Jéssica Sales, a vítima, foi dada como desaparecida no dia 12 de novembro e, três dias depois, foi encontrada por policiais militares morta e enterrada em uma fossa na frente da casa do casal. De acordo com a Polícia Civil ...