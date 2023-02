Um homem de 35 anos foi indiciado nesta terça-feira (7) após matar o cachorro da vizinha que teria entrado na casa dele para comer um pedaço de carne, em Caldas Novas, a 170 km de Goiânia. Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP), Rogério Moreira, o suspeito confessou o crime.

O fato ocorreu no último sábado (4), no Bairro Mansões das Águas Quentes, e, de acordo com a Polícia Civil (PC), as imagens repercutiram na cidade com a informação de que o homem teria esfaqueado o cachorro. Com isso, a polícia abriu uma investigação para identificar o autor e as circunstâncias do crime.

“Quando localizado, ele foi ouvido e confessou. No depoimento, ele contou que estava fazendo um churrasco e que jogou um pedaço de carne para o cachorro. Neste momento, o animal avançou no filho dele, de 2 anos, que estava perto. Com raiva, ele confessou que esfaqueou o cachorro”, relata Rogério.

Segundo o investigador, o filho da vizinha, de 17 anos, viu o cachorro correndo para dentro do mato ensanguentado. No outro dia, ele e a mãe encontraram o animal e seguiram as manchas de sangue que começaram na casa do vizinho, que disse para eles que tinha dado uma “bicuda” no cachorro.

Rogério destaca ainda que foi o próprio suspeito que deu o animal de presente para a vizinha. O homem foi indiciado por maus tratos que, segundo o delegado, prevê pena de até cinco anos de prisão. “Ele foi indiciado e o inquérito será remetido à Justiça ainda nesta semana”, finaliza.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não localizou a defesa dele para um posicionamento.

