Um homem foi internado após tomar choque enquanto empurrava um freezer de um restaurante, em Anápolis, cidade a 67 km de Goiânia. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (5) enquanto ele manuseava um freezer e sofreu a descarga elétrica. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital.

O restaurante está localizado no Bairro Jundiaí. Após levar o choque, ele foi socorrido pelos militares e encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), o paciente se encontra em estado grave.

Leia também:

Idoso morre após levar choque ao encostar em cabo de energia em fazenda de Paraúna

Turista encontrado morto em Pirenópolis é enterrado em Anápolis, e deixa filha de 2 anos

Ao sofrer o choque elétrico, o homem entrou em parada cardiorrespiratória. Segundo testemunhas que estavam no local na hora do acidente, ele era funcionário do restaurante e, juntamente com outros três, empurravam o freezer para colocar no lugar correto. O homem estava agachado empurrando o objeto e os outros dois funcionários foram arremessados ao receberem a descarga.

O POPULAR tentou entrar em contato com o restaurante por ligação e mensagens pelo whatsapp, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.