Cidades Homem é investigado por mandar foto de filha com arma para ex-mulher em Goiás Segundo a mulher, o ex atirou várias vezes para o alto em frente ao trabalho dela

Um homem é investigado pela Polícia Civil (PC) por ter enviado uma foto da filha do casal, de 4 anos, com uma arma na mão. A mulher denunciou que o ex-marido, contra quem ela tem uma medida protetiva, a persegue e ameaça, em Jandaia, no centro de Goiás. O ex-casal tem duas filhas, uma criança de 1 ano e a outra de 4. Segundo a mulher, o ex, que é cons...