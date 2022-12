Cidades Homem é morto a facadas durante discussão em distribuidora de bebidas em Anápolis; vídeo Segundo o delegado responsável pelo crime, o suspeito tem outras passagens pela polícia

Um homem de 41 anos foi morto a facadas em Anápolis, a 55km de Goiânia. William Santos Silva estava em uma distribuidora de bebidas, quando supostamente teria discutido com o suspeito, que o atingiu com um golpe no peito, segundo a Polícia Civil (veja no vídeo). O caso aconteceu na última segunda-feira (26). O suspeito foi identificado como Alessander dos Santos e ...