Cidades Homem é morto a pauladas na própria residência em Barro Alto, no Vale do São Patrício A mulher da vítima, de 48 anos, também foi agredida durante a invasão

Um homem de 51 anos foi morto a pauladas na última terça-feira (8) em uma invasão na propriedade rural onde morava no distrito de Santo Antônio da Laguna, em Barro Alto, no Vale do São Patrício. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), uma dupla de suspeitos teria invadido a casa e agredido a vítima com um pedaço de pau A mulher da vítima, de 48 anos, também...