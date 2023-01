Um homem identificado como José Francisco Rodrigues, de 42 anos, foi morto por um colega de trabalho após desentendimento na festa de fim de ano da empresa em que trabalhavam, em Barro Alto. A vítima foi encontrada com marcas de facada no peito e barriga, além de sinais de pedrada na cabeça. O crime aconteceu na madrugada de domingo (1º).

De acordo com o delegado de Barro Alto, Marco Antônio Maia, a vítima e o suspeito moravam no mesmo alojamento. Após a festa, o suspeito teria convidado a vítima para fazer uso de drogas num matagal como pretexto para matá-la. José Francisco foi encontrado com 10 facadas no tórax, além de marcas de pedradas e pauladas por todo o corpo.

A Polícia Civil conseguiu rastrear as irmãs da vítima em Valparaíso. O corpo de José Francisco foi enviado ao nordeste para realização do velório e enterro.

O suspeito foi preso na manhã deste domingo e confessou o crime. A empresa onde o suspeito e a vítima trabalhavam prestaram assistência para a polícia e para a família de José Francisco.

