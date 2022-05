Cidades Homem é morto a tijoladas após briga em bar de Inhumas Conforme a polícia, suspeito chamou dois amigos para agredir vítima até a morte

Um homem foi morto com golpes de tijolo na madrugada do último domingo (1º) em um bar no município de Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima consumia bebidas alcoólicas com o suspeito quando os dois começaram a brigar, fato que culminou no crime. O caso aconteceu por volta das 3h de domingo, em um bar localizado no set...