Cidades Homem é morto a tiros ao chegar em bar de Carmo do Rio Verde Cleiton José Alves morreu no local e os atiradores, ainda não localizados, fugiram em uma motocicleta

Um homem foi morto quando estava chegando em um bar, em Carmo de Rio Verde, na região do Vale de São Patrício. Cleiton José Alves de Sá, de 32 anos, foi surpreendido por uma série de tiros em sua direção ao entrar no estabelecimento. Os atiradores, dois homens em uma motocicleta, conseguiram fugir e ainda não foram localizados. De acordo com testemunhas que estava...