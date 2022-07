Cidades Homem é morto a tiros durante leilão de gado em Rubiataba Um homem ainda não identificado abordou Willian Antônio, de 43 anos, e disparou várias vezes contra ele, fugindo logo em seguida

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na madrugada da última terça-feira (12), durante um leilão de gado em Rubiataba, no Centro do estado. Willian Antônio de Souza era de Uruana e um conhecido comprador de gado. Ele chegou a receber socorro no local, mas não resistiu e veio a óbito. O crime aconteceu durante os lances a um bovino que estava sendo leiloado, em um ...