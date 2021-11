Cidades Homem é morto a tiros em frente a uma boate no Setor Marista, em Goiânia De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido assassinada pelo ex-marido de sua atual namorada

Atualizado às 8h27 desta segunda-feira (22) Um homem de 29 anos foi morto durante a madrugada desta segunda-feira (22), em frente a uma boate do Setor Marista, na Rua 146, em Goiânia. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil (PC), a vítima, Luis Roberto Cristicini, teria sido assassinada pelo ex-marido de sua atual namorada, com seis tiros a q...