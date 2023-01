Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (16), em Trindade, a 27 km de Goiânia. Até o momento, ninguém foi preso, afirma o tenente Marlon Albuquerque, do Comando de Policiamento Urbano (CPU) da 23° Companhia Independente De Polícia Militar (CIPM).

O oficial relata que as equipes foram acionadas por uma pessoa que passou pelo local e viu o corpo da vítima caído no chão. “Ele estava andando de bicicleta quando alguém chegou e efetuou os disparos. A vítima levou vários tiros, não tinha antecedentes criminais e ainda não sabemos a motivação do crime”, afirma.

Marlon destaca ainda que, até o momento, não foram identificadas testemunhas do crime. “Não temos testemunhas ainda, ninguém viu ou não quis falar”, diz. Ele afirma que a Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada do corpo.

“Os familiares da vítima foram até o local e ajudaram na identificação dele, mas eles pediram para não divulgar as imagens”, enfatiza. O tenente finaliza afirmando que o objetivo é identificar o autor e entender os motivos do crime, que deve ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

Como o nome da vítima não foi divulgado, o POPULAR não pode confirmar se o corpo ainda estava no IML. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil (PC), que afirmou que o caso ainda não foi encaminhado à corporação e, por isso, ainda não há delegado responsável pela investigação.

