Cidades Homem é morto a tiros na frente da namorada ao sair de feira em Aparecida de Goiânia Ele estava acompanhado da namorada, que não ficou ferida porque autor não tinha mais balas. Suspeito se aproximou e atirou diversas vezes sem dizer nada

Atualizada às 16h45. Um homem de 27 anos foi morto a tiros na Avenida Lago das Rosas, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, na manhã deste domingo (3). Ele foi abordado pelo suspeito dos disparos quando saía da feira do Garavelo e entrava no carro, acompanhado da namorada. Marcioelio Guedes da Silva morreu ainda no local. A vítima tinha antecedentes crimina...