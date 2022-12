Cidades Homem é morto a tiros, na frente do filho, enquanto estava deitado no sofá de casa, em Jaraguá Caso aconteceu na noite de sexta-feira (16), quando dois homens de capacete e vestidos de preto entraram na casa da vítima e realizaram diversos disparos de arma de fogo

Um homem de 34 anos foi morto a tiros enquanto estava deitado no sofá de casa, em Jaraguá, região Central do Estado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (16), no Jardim Ana Edith, quando dois homens de capacete e vestidos de preto entraram na casa da vítima e realizaram diversos disparos de arma de fogo. O homem morreu no mesmo momento e a família presenciou toda a...