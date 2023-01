Um homem, de 31 anos, morreu baleado por dois homens em frente à porta da casa onde morava, no Setor Residencial Campos Elísios, em Aparecida de Goiânia, na noite desta sexta-feira (27).

O delegado que investiga o caso, Eduardo Rodovalho, disse ao POPULAR que a vítima e os suspeitos, aparentemente, se conheciam. Após a chegada dos suspeitos, a vítima saiu até a porta de casa e, então, tentou fugir. Ao levar os tiros, acabou morrendo em frente à sua casa.

O Instituto Médico Legal esteve no local para a remoção do corpo. O delegado informou que o caso é investigado e que a polícia já conta com algumas linhas de investigação bastante adiantadas, contudo, é sigiloso.

Os suspeitos não tiveram seus nomes revelados e ainda não foram presos. Por isso, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa.